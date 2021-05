Nepal: ancora record giornaliero di contagi e decessi, prorogato blocco Valle di Katmandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha registrato 7.587 nuovi casi di coronavirus e 55 decessi, entrambi record giornalieri per il Paese. Lo riferisce il bollettino odierno del ministero della Sanità. Dopo tre giorni sopra quota settemila, il totale dei contagi è salito a 351.005 e quello delle vittime a 3,417. Ieri sono stati effettuati 16.131 test basati sulla reazione a catena della polimerasi, con un tasso di positività del 47 per cento. Il totale ha raggiunto 2.537.295. I casi attivi sono 59.798 e quelli risolti 287.790. La maggior parte dei casi si concentra nei tre distretti della Valle di Kathmandu, di cui 2.779 in quello della capitale, 601 in quello di Patan (Lalitpur) e 513 in quello di Bhaktapur. Il Nepal risente dell’aggravamento della situazione epidemiologica nella vicina India, sia per quanto riguarda i contagi tra i lavoratori migranti sia per quanto riguarda le forniture di vaccini. (segue) (Inn)