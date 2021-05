Nepal: ancora record giornaliero di contagi e decessi, prorogato blocco Valle di Katmandu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nepalese ha disposto ieri la chiusura di 22 punti di confine, su indicazione del comitato di crisi, ma rimangono accessibili 13 punti di passaggio tra i due Paesi. Il governo, inoltre, ha disposto la sospensione dei voli interni dal 5 al 14 maggio. Le autorità distrettuali della Valle di Katmandu hanno prorogato fino al 12 maggio il lockdown in vigore dal 29 aprile, inizialmente previsto per una settimana. Le altre restrizioni decise dal governo per contenere la nuova ondata dell’epidemia, in vigore dal 20 aprile al 14 maggio, comprendono la chiusura delle scuole nelle aree urbane e il divieto di assembramenti di oltre 25 persone. L’Università Tribhuvan ha rinviato tutti gli esami. (segue) (Inn)