Nepal: ancora record giornaliero di contagi e decessi, prorogato blocco Valle di Katmandu (3)

- La campagna di vaccinazione è iniziata il 27 gennaio e finora sono state somministrate circa due milioni di dosi. Al momento, il Paese utilizza solo il Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), e il Bbibp-CorV sviluppato da Beijing Institute of Biological Products (Bibp) del gruppo cinese Sinopharm, ma l’autorità per i farmaci ha autorizzato anche il Covaxin della casa farmaceutica indiana Bharat Biotech e lo Sputnik, sviluppato dall’Istituto nazionale di epidemiologia e microbiologia Nikolaj Gamaleja. Il governo di Katmandu è in trattative con Russia, Stati Uniti e Cina per forniture alternative a quelle indiane. (segue) (Inn)