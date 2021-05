Russia: ministero Esteri, 25 mila connazionali emigrati tornati in patria nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 25 mila persone sono tornate in Russia dall'estero, dove risiedevano nel 2020, nell'ambito del programma statale per assistere il reinsediamento volontario dei connazionali. Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass" il direttore del Dipartimento per il lavoro con i compatrioti all'estero del ministero degli Esteri della Federazione Russa, Aleksandr Nurizade. "Un'importante area di lavoro con i connazionali che vivono all'estero è la promozione del loro reinsediamento volontario nella Federazione Russa. Dal 2006 è in vigore il relativo programma statale", ha dichiarato il diplomatico. Nel 2019 le persone ritornate in Russia sono state 59.600. Nurizade ha sottolineato che il rallentamento del flusso in rientro è stato causato dalla diffusione del coronavirus e dalle difficoltà di spostamento che ne sono derivate, anche per quei connazionali per i quali erano già avviate le pratiche. (Rum)