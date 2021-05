Lombardia: De Rosa (M5s) su Gallera, poltrone prima dell'interesse collettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica del centrodestra, a trazione leghista, in Lombardia è tutta qui: anteporre gli interessi e le poltrone, sulla base dei quali reggono i fragili equilibri di maggioranza, all'interesse collettivo". Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio regionale lombardo, Massimo De Rosa, commenta in una nota la decisione del centrodestra di affidare a Giulio Gallera la presidenza della commissione Bilancio. "È così che Giulio Gallera, defenestrato a gennaio dalla sua stessa maggioranza, oggi viene fatto riciclato e fatto rientrare dalla porta di servizio per sedere sulla poltrona di presidente della commissione Bilancio. Un ruolo che permetterà ad uno dei principali responsabili dei tragici fallimenti, che hanno costretto la Lombardia a pagare al Covid il tributo più alto, di gestire in prima persona i soldi attraverso i quali dovrà passare la ripartenza della nostra regione. In Regione Lombardia la meritocrazia non esiste", conclude De Rosa.(Com)