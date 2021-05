Trasporti: FI, Atac crea altra direzione, nuovi posti per dirigenti con azienda in fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti di Forza Italia riferiscono, in una nota, di aver appreso di una disposizione organizzativa, la numero 6 del 29 aprile 21, con la quale è stata creata una nuova posizione apicale all'interno di Atac che prevede la realizzazione di una nuova direzione Operazioni affidata a interim all'attuale direttore generale Franco Giampaoletti. "Apprendiamo con grande stupore che con disposizione organizzativa numero 6 del 29/04/21, è stata creata una nuova posizione apicale all'interno di Atac, azienda coi bilanci in bilico e con lo spettro del concordato preventivo che è l'anticamera del fallimento. La nuova direzione Operazioni affidata a interim all'attuale direttore generale Giampaoletti, catapultato pochi mesi fa da Palazzo Senatorio a capo della municipalizzata capitolina, speriamo non sia il preludio ad un'altra posizione dirigenziale creata per qualche amico della galassia grillina romana", dichiarano in una nota il senatore Maurizio Gasparri, coordinatore di Forza Italia Roma, il professore Fabio Rosati responsabile consulta trasporti del coordinamento e Pasquale Calzetta responsabile Tavolo delle Idee per Roma. "Invece di utilizzare le poche risorse economiche disponibili, investendo in nuovi mezzi di superficie, nuovi treni, ammodernamento delle infrastrutture fatiscenti - aggiungono -, ancora una volta l'amministrazione targata Virginia Raggi pensa alle poltrone e dove non ci sono pensa a crearle. Siamo certi che ad ottobre i romani, dotati di ottima memoria, faranno capire cosa pensano di questa amministrazione fallimentare e metteranno fine a questo supplizio".(Rer)