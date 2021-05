Algeria: sequestrati denaro e beni per 395 milioni di dollari nella lotta alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia dell’Algeria ha annunciato di aver sequestrato somme di denaro in dinari e valuta estera, immobili, veicoli e imbarcazioni del valore totale di 395 milioni di dollari nell'ambito della lotta alla corruzione in tutto il territorio nazionale. Le autorità algerine hanno sequestrato o confiscato, in particolare, somme di denaro per 1,9 milioni di euro e 213,5 milioni di dollari Usa; 301 terreni ordinari e agricoli; 21 edifici, 119 residenze e 27 negozi posti in amministrazione controllata; 4.766 veicoli e sei imbarcazioni. Lo ha reso noto lo stesso dicastero della Giustizia algerino, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Aps”. Dopo le dimissioni dell’ex presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika, il 2 aprile del 2019, l’Algeria ha assistito a un profondissimo giro di vite contro la corruzione che ha portato ad arresti di personalità in vista come ex capi di governo, ministri e capitani d’industria che per anni hanno dominato la scena politica ed economica del Paese nordafricano. (Ala)