Regionali Madrid: ministra Diaz, ho votato Iglesias con gioia e speranza

- È nelle mani di tutti cambiare Madrid: i lavoratori, i giovani, i pensionati e la società nel suo insieme possono scrivere la storia. Lo ha affermato su Twitter la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, annunciando di aver votato "con gioia e speranza" per Pablo Iglesias, candidato di Unidas Podemos alle elezioni regionali di Madrid in corso oggi. "Non restate senza votare", ha aggiunto la ministra Diaz, invitando i cittadini alle partecipazione. (Spm)