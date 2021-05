Speciale scuola: Occhiuto (FI), ragazzi tutti in classe, investimento in formazione chiave per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "tra le conseguenze più pericolose della pandemia c'è il deficit formativo che stanno accumulando i nostri ragazzi, che si riverbererà anche nei prossimi anni. Gli studenti devono tornare in classe - ha continuato il parlamentare -, perché è lì che la didattica è effettuata pienamente. Non possiamo consentire che i giovani del nostro Paese siano meno formati di quelli di altri Paesi che hanno rinunciato alla scuola in presenza molto meno che in Italia". Intervenendo a "Start", su Skytg24, l'esponente di FI ha aggiunto: "E' utile proseguire sulla strada della vaccinazione per gli insegnanti e anche per gli studenti non appena saranno stati vaccinati tutti gli over 60. Questo è molto importante perché l'investimento nella formazione dei giovani è la chiave per il futuro del Paese". (Com)