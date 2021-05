Speciale scuola: F. Sala, da Regione Lombardia 48 milioni per la "Dote Scuola 2021/2022"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una delibera approvata su proposta dell'assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, la Giunta regionale ha approvato la Dote Scuola 2021/2022. L'insieme delle misure per sostenere il diritto allo studio vale complessivamente 48,4 milioni di euro, per circa 230mila beneficiari diretti e indiretti. All'impianto degli scorsi anni si aggiunge poi un altro passo avanti nella digitalizzazione e semplificazione delle pratiche: non sarà infatti richiesta la presentazione di alcun documento perché tutti i requisiti dovranno essere autocertificati. "È un sostegno concreto – dichiara in una nota l'assessore Fabrizio Sala - per chi è in difficoltà per il pagamento delle rette scolastiche e per l'acquisto di materiale didattico. Una risposta vera in un momento difficile per tutte le famiglie colpite dalla crisi economica provocata da questa pandemia". Il provvedimento riunisce 4 misure specifiche con l'obiettivo complessivo di garantire non solo la libera scelta dei percorsi educativi, ma anche di contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico, assicurando l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative. I beneficiari sono sia studenti, sia scuole pubbliche e paritarie. "Vogliamo garantire la libertà di scelta educativa alle famiglie - prosegue Sala - mettendo in campo tutte le nostre forze per combattere la dispersione scolastica. Premiamo il merito con la Dote da 2 milioni di euro e abbiamo aumentato a 7 milioni di euro il contributo per gli studenti disabili che frequentano le paritarie". (Com)