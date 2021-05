Speciale scuola: D'Uva (M5s), onore conoscere prima presidente Repubblica donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Questore del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva, ha osservato: "Per me è veramente un onore conoscere, seppure virtualmente, la prima presidente della Repubblica donna". Intervenendo nel corso di un incontro online con la scuola "Bolisani" di Villafranca di Verona, che ha avviato un progetto sulla simulazione dell'elezione del Parlamento e della presidenza della Repubblica, oltre che della formazione di un governo, l'esponente del M5s ha continuato: "È un'iniziativa molto bella. Anche a me, da studente, sarebbe piaciuto partecipare a un progetto del genere. E poi abbiamo la prima presidente della Repubblica donna, è successo prima in un progetto scolastico che nella realtà e questo dimostra che le nuove generazioni sono più avanti". (Com)