Speciale scuola: assegnati i premi eccellenza a studenti meritevoli del comune Ciampino

- L'Amministrazione comunale di Ciampino ha assegnato il Premio all'eccellenza 2021. "Sono state redatte le graduatorie di merito - si legge in una nota - destinate agli studenti di Ciampino che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di I e il Diploma di scuola secondaria di II grado riportando la votazione massima. Questo atto rientra nella volontà dell'Amministrazione di premiare gli studenti che si siano distinti unicamente per i loro risultati scolastici senza tenere conto di parametri economici e prevede due distinte borse di studio: borse di studio a favore di studenti che hanno conseguito nell'anno scolastico 2019/2020 la licenza di scuola secondaria di I grado con la votazione di 10/10 o 10/10 e lode; borse di studio a favore di studenti che hanno conseguito nell'anno scolastico 2019/2020 il diploma di scuola secondaria di II grado con la votazione di 100/100 o 100/100 e lode. Nei prossimi giorni gli studenti vincitori del Premio all'Eccellenza verranno contattati per essere informati del risultato conseguito e per essere invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà presso parco Aldo Moro il giorno 15 maggio dalle ore 10.00". (Com)