Speciale scuola: Acea premia studenti vincitori edizione 2020 "Scuola-difendiamo l'acqua"

- Acea ha premiato gli studenti vincitori del contest "Acea scuola-difendiamo l’acqua", educational dedicato al risparmio idrico e alla tutela del territorio. Erano presenti la sindaca di Roma Virginia Raggi, la presidente Acea Michaela Castelli e l’amministratore delegato Acea Giuseppe Gola. All’evento sono intervenuti anche l’assessora alla Persona, alla scuola e alla comunità solidale, Veronica Mammì, la vicesindaca della Città metropolitana di Roma Capitale Teresa Maria Zotta e il consigliere del CdA Acea, Giacomo Larocca. Premiati i tre istituti vincitori, “Mozart”, “Via Nitti” e Via Pincherle”, che con i loro video hanno meglio interpretato il tema del contest. Le scuole, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid 19, hanno partecipato online come, del resto, si era svolta online anche l’edizione 2020 di Acea scuola che aveva coinvolto gli studenti di 400 istituti di Roma e Città Metropolitana. All’iniziativa hanno aderito in molti inviando un video di due minuti sul tema: "Cosa ci ha insegnato la pandemia: la salvaguardia dell’ambiente e il rispetto della Natura". Ai tre istituti vincitori sono stati consegnati i voucher da utilizzare per l’acquisto di materiale tecnico utile alla Dad. Durante l’incontro, poi, è stata annunciata la nuova edizione del progetto Acea scuola digital che prenderà il via prima dell’estate e sarà dedicata al risparmio energetico, attraverso un’esperienza multimediale ideata per sensibilizzare i ragazzi ad un uso più consapevole delle risorse ambientali. (Com)