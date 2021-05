Speciale scuola: Bianchi, aumentare livello produttività con accesso a competenze adeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ripresa, "è necessario aumentare livello produttività del Paese predisponendo competenze adeguate e ampliare il numero di coloro che possono accedere a tali competenze". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante l'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, in commissioni riunite Cultura di Camera e Senato. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "ci ha permesso di ampliare risorse a disposizione della scuola" per recuperare "diseguaglianze, dispersione e povertà educativa", ha aggiunto il ministro. (Rin)