Speciale scuola: Bianchi, riforma orientamento piano cardine del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma dell'orientamento "è uno degli elementi cardine del Piano nazionale di ripresa e resilienza", attraverso un "percorso di accompagnamento nel tempo". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante l'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, in commissioni riunite Cultura di Camera e Senato. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "ci permette di avere risorse importanti per rafforzare le strutture del sistema scolastico. In nessun Paese d'Europa c'è tanta attenzione alla disabilità come da noi", ha sottolineato il ministro. (Rin)