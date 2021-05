Speciale scuola: Bianchi, riqualificazione attraverso educazione permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un percorso di riqualificazione e adeguamento alle nuove tecnologie, "occorre un dipartimento per la formazione tecnico-professionale e uno per l'educazione permanente". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante l'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, in commissioni riunite Cultura di Camera e Senato. "Bisogna potenziare il sistema educativo dando percorsi ad ognuno di eguale dignità, per essere capaci di rispondere ai bisogni emergenti. Dobbiamo mettere al servizio della scuola tutto il sistema della ricerca italiana", ha aggiunto il ministro. (Rin)