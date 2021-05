Francia: Castex, vaccinazione anti-Covid non va abbastanza veloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la campagna vaccinale contro il coronavirus non avanza velocemente come potrebbe a causa delle dosi del siero AstraZeneca che non sono sufficientemente utilizzate. Lo ha detto il primo ministro francese Jean Castex, durante una riunione con i deputati de La République en marche. Ci sono "15 milioni di nostri concittadini che non hanno ancora ricevuto la loro prima somministrazione, bisogna andare a cercarli con priorità", ha detto Castex. Il premier ha poi affermato che in Francia la situazione sanitaria migliora. "Ci sarà un'importante fase di concertazione con le professioni" che sarà "territorializzata con i prefetti", ha spiegato il primo ministro. Il capo del governo francese ha poi fatto sapere che i dettagli della fase di concertazione, che dovrebbe terminare tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, saranno resi noti il 19 maggio. (Frp)