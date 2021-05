Speciale energia: Cattaneo, 3 milioni per sostituzione caldaie edifici pubblici Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare saranno erogati: 440.124 euro al Comune di Cardano al Campo (Va); 494.449 euro al Comune di Magnago (Città Metropolitana Milano); 1.145.427 euro al Comune di Pioltello (Città Metropolitana Milano); 920.000 euro alla Provincia di Pavia. Il contributo consentirà la sostituzione delle caldaie di 34 edifici, nell'ambito di un'azione più complessiva che prevede l'efficientamento di 65 edifici pubblici. "Con questa misura - spiega Massimo Sertori - prosegue l'esperienza apripista e di successo intrapresa con la Città Metrapolitana di Milano, per la riqualificazione energetica del patrimonio scolastico, sempre nell'ambito del progetto 'Territori virtuosi' di Fondazione Cariplo. Complessivamente - precisa l'assessore Sertori - in questa serie di interventi Regione ha messo in campo 14,4 milioni per un'iniziativa dal valore complessivo di oltre 50 milioni di euro, e che coinvolge 139 edifici". Con la delibera sono stati approvati inoltre l'accordo attuativo con la Fondazione Cariplo, per la collaborazione sull'iniziativa, e le convenzioni con gli Enti locali interessati, che disciplinano le modalità di erogazione del contributo. Infine, ha ricevuto il via libera pure il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi che prevede come termine ultimo il 15 novembre 2022. La prima rata del contributo regionale sarà trasferita agli Enti con la sottoscrizione della convenzione, quelle successive in diverse tranche che seguiranno lo stato di avanzamento dei lavori. "Gli obiettivi da parte di Regione Lombardia - ricorda Cattaneo - sono quelli di proseguire nello sviluppo integrato di azioni per la qualità dell'aria. Ma anche di offrire un valido contributo a centrare i punti salienti individuati nel Piano clima-energia. Oltre a mitigare le emissioni di gas climalteranti e a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici". "Per fare questo - conferma l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia - è fondamentale stringere alleanza strategiche con tutti i soggetti pubblici e privati che si prefiggono, come noi, di favorire la transizione verso un ambiente più pulito e adeguato alla vita dei cittadini, come è contenuto anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza". (Com)