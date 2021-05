Speciale energia: da regione Lombardia 10 milioni in 3 anni alle pmi per incentivare riduzione consumi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, di concerto con gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni) e Guido Guidesi (Sviluppo economico), ha approvato una misura da 10 milioni di euro, distribuiti tra quest'anno e il 2023, per incentivare la riduzione dei consumi energetici delle imprese e l'installazione degli impianti fotovoltaici. I destinatari in particolare sono le piccole e medie imprese che operano nel settore manifatturiero o estrattivo, con Partita Iva registrata con codici Ateco B o C, e hanno sede operativa in Lombardia, che sono circa 104.000. Per la definizione di Pmi, la misura fa riferimento alla Raccomandazione n. 2003/361/CE e all'allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015. "L'obiettivo di questa delibera - spiega l'assessore all'Ambiente e Clima - è contribuire a ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti delle Piccole e medie imprese (Pmi), attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi e l'incremento della produzione. Con eventuale accumulo di energia da fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo. Regione Lombardia ha voluto questo intervento per sostenere questo percorso, già avviato dalle piccole, medie imprese, e renderlo un paradigma per tutti". "Regione Lombardia - prosegue Cattaneo - intende giocare un ruolo determinante nella partita della transizione dei sistemi economici e produttivi verso la neutralità carbonica. In questo anno, in cui i confini e le regole sono stati stravolti dall'emergenza sanitaria, è importante sostenere le aziende che intendono guardare al risparmio energetico e all'uso delle fonti rinnovabili come driver per il loro sviluppo". (Rem)