Sanità: Saues, ok dipendenza per i medici 118, no a medici di base

- Il Consiglio nazionale Saues (sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria) in una nota ha espresso "contrarietà al transito alla dipendenza della Asl dei medici del Servizio di assistenza primaria". Per il Saues "è proprio grazie al regime di autonomia professionale e alla non subordinazione del medico al datore di lavoro che è possibile instaurare quel rapporto di fiducia e 'familiarità' di lungo periodo tra il medico di base e il paziente". Per il Saues è invece auspicabile "il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di emergenza territoriale 118, in considerazione della particolare tipologia di lavoro svolto". (Ren)