Tunisia: la deputata Abir Moussi in Parlamento con casco e giubbotto antiproiettile

- Abir Moussi, leader tunisina del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), i nostalgici di Ben Ali, si è presentata oggi, 4 maggio, alla plenaria dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo indossando un giubbotto antiproiettile e un casco, in segno di una protesta contro il governo del premier Hichem Mechichi che l’avrebbe privata della scorta personale. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, inoltre, la Moussi ha dichiarato che il primo ministro Mechichi starebbe facendo di tutto per porre fine al suo mandato e che questo abbigliamento rappresenta l’unico modo per proteggersi dopo le numerose minacce ricevute. (segue) (Tut)