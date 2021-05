Tunisia: la deputata Abir Moussi in Parlamento con casco e giubbotto antiproiettile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi condotti negli ultimi mesi confermano che il Pdl continua ad essere il primo partito della Tunisia, nonostante un recente lieve declino di consensi. Secondo quanto rivelato da un sondaggio condotto dall’istituto Emrhod Consulting in collaborazione con “Business News” e il canale “Attessia” nell’aprile 2021, il gradimento per il Pdl è passato dal 39 per cento di marzo, al 37 per cento di aprile. Secondo lo stesso sondaggio, Abir Moussi rimane in seconda posizione nelle classifiche delle intenzioni di voto per le elezioni presidenziali con il 15 per cento delle preferenze, subito dopo il capo dello Stato Repubblica Kais Saied, salito al 48 per cento. (Tut)