Decreto Sostegni: Italia viva, riconosciuta indennità a lavoratori porti in esubero

- È riconosciuta ai lavoratori in esubero "un’indennità di importo ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinario, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione merci contaneinerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e, infine, persistano stati di crisi aziendali o cessazioni della attività terminalistische e delle imprese portuali". È questo il contenuto di un emendamento di Italia Viva, a firma Cucca, Faraone, Conzatti e Marino, approvato al decreto Sostegni. "L'emendamento approvato è di aiuto nel contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci” commenta il senatore Cucca. (Com)