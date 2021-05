G7: Di Maio a Londra, incontro con omologhi di Canada e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato a Londra l'omologo canadese Marc Garnea. A quanto si apprende, dopo pranzo Di Maio avrà un bilaterale con la controparte britannica Dominic Raab, a margine della ministeriale del G7. Di Maio partecipa oggi alla prima giornata di lavoro della riunione del G7 a Londra, insieme agli omologhi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, oltre all’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea. I lavori della giornata verteranno dapprima su Cina e Myanmar; in seguito, il ministro Di Maio introdurrà i temi Libia e Siria. Si passerà poi alla crisi umanitaria in Etiopia, al contrasto al terrorismo in Somalia e nel Sahel, in particolare in Ciad e Mali; toccherà poi ai Balcani Occidentali, regione strategica per la sicurezza europea, quindi alla Russia e al caso Navalnyj, e alla situazione in Bielorussia e in Ucraina. Seguirà poi un dibattito sull’Afghanistan, prima di uno sguardo d’orizzonte sulla Regione Indo-pacifica. (Res)