Auto: Aci, usato in rosso ad aprile ma prosegue trend positivo delle due ruote

- Segno meno ad aprile per il mercato delle auto di seconda mano, che chiude il bilancio mensile con 242.215 passaggi netti di proprietà, evidenziando un calo del 4,5 per cento rispetto al mese di aprile 2019, ultimo aprile "normale" considerato che aprile 2020 è stato trascorso in totale lockdown: un dato negativo che si accentua ulteriormente in termini di media giornaliera (-9 per cento), in quanto aprile 2021 ha avuto una giornata lavorativa in più rispetto all'analogo mese del 2019. Sono i dati dell’ultimo bollettino mensile Auto-Trend, realizzato da Automobile Club d’Italia, in cui viene evidenziata una maggiore capacità di tenuta rispetto alle prime iscrizioni: sia nel mese di aprile che nel primo quadrimestre 2021 per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 168 di seconda mano. Da segnalare, per quanto riguarda le alimentazioni, la crescente performance delle autovetture ibride a benzina nuove nelle prime iscrizioni, che con una quota di mercato del 28,1 per cento conquistano ad aprile il secondo posto superando le vendite di auto diesel: nel mercato dell'usato prevalgono invece le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina), anche se la quota dell'ibrido a benzina inizia a prendere consistenza e si registrano le prime compravendite di auto elettriche. Le auto diesel, infine, primeggiano nettamente nelle minivolture con il 58,1 per cento. (segue) (Com)