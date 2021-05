Auto: Aci, usato in rosso ad aprile ma prosegue trend positivo delle due ruote (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena conferma ad aprile, prosegue la nota, per l'andamento positivo del mercato dei motocicli di seconda mano: i passaggi netti di proprietà delle due ruote con 68.957 formalità hanno infatti registrato ad aprile un eclatante incremento del 25,6 per cento rispetto all'analogo mese del 2019. Rispetto al primo quadrimestre 2020, prosegue la nota, la crescita complessiva dei trasferimenti di proprietà nel primo quadrimestre 2021 si attesta sul 53,6 per cento per le autovetture, sul 124,8 per cento per i motocicli e sul 63,3 per cento per tutti i veicoli. Le radiazioni di autovetture, prosegue la nota, hanno messo a bilancio un incremento del 4,3 per cento rispetto ad aprile 2019, che tuttavia scende in terreno negativo in termini di media giornaliera: a trainare il segmento, ancora una volta, soprattutto l'aumento delle rottamazioni, in gran parte incentivate. Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,93 nel mese di aprile (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 93) e a 0,91 nell'intero primo quadrimestre dell'anno: in crescita, all'opposto, le radiazioni di motocicli, che hanno messo a segno un incremento dell'8,3 per cento rispetto ad aprile 2019, limato al 3,1 in termini di media giornaliera. (Com)