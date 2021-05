Farmacap: Figliomeni (Fd'I), giunta Raggi scappa da confronto in commissione bilancio e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fortemente stigmatizzato l'assenza dell'assessore Lemmetti nella commissione congiunta Bilancio-Politiche Sociali convocata oggi per trattare la nota vicenda Farmacap. Il messaggio da lui trasmesso, attraverso un suo collaboratore, ovvero quello di aspettare le determinazioni della Corte dei Conti nella prossima udienza del 10 maggio non sono accettabili e le condanniamo con veemenza perché viene totalmente svilito il nostro lavoro". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia. "Deploriamo, altresì, l'arroganza con la quale il Commissario straordinario di Farmacap ha ritenuto di usare per rispondere a delle legittime domande dei consiglieri capitolini, rappresentanti dei cittadini, anche sull'enorme spreco di denaro pubblico impiegato per delle consulenze dorate mentre i dipendenti rischiano stipendi e posto di lavoro". (segue) (Com)