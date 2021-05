Farmacap: Figliomeni (Fd'I), giunta Raggi scappa da confronto in commissione bilancio e sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È quasi conclusa la consiliatura e, dopo cinque anni di melina e cincischiamenti vari - aggiunge Figliomeni - constatiamo ancora una volta che tutti gli indirizzi espressi dall'Assemblea capitolina non sono mai stati presi in considerazione facendo precipitare l'azienda e gli oltre trecento lavoratori in una situazione drammatica. Domani nel consiglio straordinario, richiesto con mia prima firma, pretenderemo risposte da chi ha la responsabilità politica della disastrosa gestione del governo della città di Roma e delle sue aziende. Raggi e compagni risponderanno, anche del punto di vista erariale, della loro azione fallimentare e della loro arroganza nei confronti dei cittadini e dei loro rappresentanti eletti", conclude. (Com)