Lavoro: Provenzano (Pd), attuare subito direttive Recovery su sicurezza e lavoro nero

Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico, osserva: "Mancano le parole. Di fronte alla morte di Luana, giovane donna di 22 anni, madre di una bambina piccola, morta sul lavoro, schiacciata da un rullo della fabbrica tessile in cui lavorava in provincia di Prato, è una notizia che oscura tutto il resto. Per una volta, allora, non limitiamoci ad aggiornare il triste elenco di morti, che chiamano 'bianche' e invece sono nere come la nostra vergogna". L'esponente del Pd aggiunge su Facebook: "Abbiamo i livelli di mortalità sui luoghi di lavoro più alti d'Europa. Siamo ai livelli dei primi del Novecento. Con la pandemia, il numero di morti sul lavoro è diminuito a causa del fermo delle attività economiche. Non possiamo permettere che con la ripresa riparta questa strage quotidiana. Non c'è insicurezza più grande di uscire di casa la mattina per guadagnarsi il pane e non tornare la sera dalla propria famiglia, dalla propria bambina".