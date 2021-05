Lavoro: Provenzano (Pd), attuare subito direttive Recovery su sicurezza e lavoro nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provenzano, poi, prosegue: "In Senato è istituita una commissione sulla sicurezza sul lavoro, si renda operativa e venga convocata al più presto. Il governo dia piena attuazione al piano strategico nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con più risorse e più controlli. Combattere contro il lavoro nero e per la sicurezza nei luoghi di lavoro è una delle condizionalità per il Recovery. Sia la prima ad essere realizzata". Per il vicesegretario democratico, "investire in prevenzione, sicurezza, salute sul lavoro non è un costo, è un diritto fondamentale. E non servirebbe solo a salvare vite umane ma anche, lo dicono numerosi studi, a migliorare la produttività delle imprese. Nell'era della rivoluzione digitale e dell'innovazione dei processi produttivi, la cronaca quotidiana delle morti sul lavoro è una vergogna nazionale, uno scandalo inaccettabile - conclude Provenzano -, non solo per i lavoratori e le loro famiglie, ma per una politica e uno Stato degni di questo nome". (Rin)