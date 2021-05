Enti locali: M5s, subito tavolo per aiutare Comuni in dissesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale ha "abrogato la norma con cui era stata introdotta nell'ordinamento una soluzione per evitare il dissesto di centinaia di Comuni. Dobbiamo immediatamente aprire un tavolo con le altre forze politiche per superare le criticità e salvaguardare i servizi essenziali per i cittadini. Bisogna incrementare il Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale e proseguire con il trasferimento di risorse per favorire gli investimenti. Serve intervenire con rapidità". Lo dichiarano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio.(Com)