Decreto Sostegni: de Bertoldi (Fd'I), sospensione termini per professionisti conquista di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una conquista di civiltà, che allinea finalmente i liberi professionisti ai dipendenti, dando loro la possibilità di anteporre il diritto alla salute agli obblighi lavorativi, qualora si ammalassero di Covid-19". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze, riguardo l'approvazione dell'emendamento al decreto Sostegni, a sua prima firma e sottoscritto trasversalmente dalle altre forze parlamentari, che dispone la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista, in caso di infezione da Coronavirus. "Ringrazio il mio partito, Fd'I, per aver appoggiato l'iniziativa, sostenendola anche finanziariamente, con una quota sostanziosa del Fondo a disposizione dei parlamentari, il viceministro dell'Economia Laura Castelli per la sensibilità e l'impegno mostrati per far approvare l'emendamento, tutti i colleghi che hanno condiviso con me la proposta trasversale, i senatori Tommaso Nannicini, Massimiliano Romeo, Salvatore Sciascia, Donatella Conzatti, Mauro Maria Marino, Dieter Steger, Paolo Romani, Gaetano Quagliariello, Massimo Berutti, Maria Rosaria Rossi, Marinella Pacifico e Nicola Calandrini; e infine ringrazio tutto il mondo delle libere professioni, che non ha mai smesso di darmi supporto e di credere nel progetto. Vinta la battaglia sull'emendamento, adesso bisogna continuare a lottare per far approvare il disegno di legge, a mia prima firma e sempre trasversale, sul differimento delle scadenze per la malattia grave, o l'infortunio del professionista, fermo in commissione Giustizia per problemi di copertura finanziaria. Un altro 'miracolo', per difendere i liberi professionisti, deve essere realizzato", conclude il senatore de Bertoldi.(Com)