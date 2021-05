Municipio Roma VIII: presidente, street art dedicata a memoria nella scuola Poggiali-Spizzichino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci son cascato di nuovo, direbbe Achille Lauro. Ecco Mat - Millennials A®️T Work, 650 mq di opere di street art dedicate alla memoria e realizzate a Montagnola nella scuola di via Salvatore Di Giacomo". Così il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri sulla sua pagina Facebook. "Ancora un nuovo e grande lavoro - aggiunge - realizzato grazie a Dominio pubblico che ha partecipato e vinto al bando contemporaneamente di Roma Capitale. Un lavoro di condivisione, partecipazione e incontro della comunità territoriale che ha visto protagonista la nostra assessora Francesca Vetrugno assieme all'Istituto comprensivo Poggiali - Spizzichino e all'associazione Retake Roma. Ringrazio Tiziano Panici e tutti gli artisti e le artiste intervenute Alessandra Carloni, Alice Pasquini / Uno, Claudio, Collettivo 900, Dez, Jerico, Krayon, Lola Poleggi, Lus57, Marta Quercioli, Olives, Orgh, Zara Kiafar e Gojo per un lavoro incredibile dove arte e memoria storica si fondano per restare impressi sui muri di Montagnola". (Com)