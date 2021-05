Sport: tour per visitatori allo stadio Olimpico tra spogliatoi e storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il parco del Foro italico vive 365 giorni l'anno, come lo stadio Olimpico che sarà aperto ai cittadini per un tour storico ed emozionale nel cuore dello stadio". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato della società Sport e salute, in occasione della presentazione degli Internazionali di Tennis 2021 a Roma. Cozzoli, a margine dell'evento, ha poi chiarito: "l'impegno di Sport e salute è valorizzare sotto il profilo sociale ed economico gli asset a disposizione, quindi sia il Foro Italico che lo Stadio Olimpico. Lo stadio deve tornare a vivere e a essere attrattivo per le famiglie e i turisti, abbiamo pensato di lanciare il tour del Foro Italico. In questi mesi siamo andati avanti e abbiamo realizzato un tour che porterà i tifosi e gli appassionati a calpestare l'erba dell'Olimpico, a fare ingresso negli spogliatoi della Roma, della Lazio e della Nazionale, imparare quello che è successo all'Olimpico dove si sono verificati eventi sportivi mondiali a partire dai giochi olimpici del 1960. Nei prossimi giorni - ha concluso - inaugureremo il tour che vuole essere abbinato alla riapertura in occasione degli Europei di calcio".(Rer)