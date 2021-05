Alitalia: Lazzerini (Ita), importante non perdere stagione estiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante non perdere la ripresa della stagione estiva. Lo ha detto l'amministratore delegato di Ita, Fabio Lazzerini, in audizione nella commissione Lavori pubblici del Senato sul piano industriale della società. “Lo abbiamo visto: c’è solo il 15 per cento di prenotazioni per l’estate già raccolte. C’è ancora spazio per prenderle. Intercettare la domanda estiva – ha aggiunto – non vuol dire necessariamente partire con Ita che vola con i suoi aerei il primo di luglio: potremmo partire anche il 15 o più avanti”.(Rin)