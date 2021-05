Ungheria: fonti stampa, sindaco di Budapest annuncerà candidatura a premier domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gergely Karacsony, sindaco di Budapest, annuncerà la sua candidatura a primo ministro domenica prossima. E' quanto ha appresto il quotidiano "Mandiner", per il quale non è un segreto che nella coalizione di opposizione ci saranno delle primarie per individuare un candidato alla guida del governo da contrapporre a Viktor Orban. Il suo nome sarà sostenuto da due partiti della coalizione, Dialogo per l'Ungheria (Parbeszed) e il Partito socialista (Mszp). Secondo quanto riportato dal quotidiano "Magyar Nemzet", la decisione di fare l'annuncio domenica prossima 9 maggio potrebbe essere stata sollecitata da quello fatto lo scorso fine settimana da Klara Dobrev, candidatasi ufficialmente a premier e sostenuta dalla Coalizione democratica (Dk). (Vap)