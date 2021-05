Speciale difesa: Egitto, accordo con Dassault Aviation per 30 Rafale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce militare delle forze armate egiziane ha annunciato che Egitto e Francia hanno firmato un contratto per la fornitura di 30 aerei Rafale. Lo riferisce il quotidiano "Al Masry al Youm". L’intesa è stata raggiunta tra le forze armate egiziane e la società francese Dassault Aviation, a condizione che il contratto concluso sia finanziato tramite un prestito di durata minima di 10 anni. Nel 2015, Egitto e Francia hanno concluso un contratto per la fornitura di 24 aerei Rafale, contraddistinti da elevate capacità di combattimento per svolgere compiti a lungo raggio, oltre al possesso di un sistema di armamento avanzato. Ieri, 3 maggio, il sito francese "Disclose" aveva fatto sapere che l'Egitto acquisterà dalla Francia 30 caccia Rafale supplementari nell'ambito di un contratto da 3,95 miliardi di euro. Secondo quanto riferisce "Disclose", Parigi e Il Cairo il 26 aprile hanno concluso un accordo che, oltre ai 30 Rafale, prevede anche altri due contratti che implicano il gruppo Mbda e Safran Electronic &Defense. L'Egitto avrebbe ottenuto un prestito garantito dallo Stato francese per coprire l'85 per cento della commessa. (Cae)