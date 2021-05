Speciale difesa: Tripodi (FI) su Esercito, 160 anni di storia straordinaria e infinita come la Patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri all'Esercito italiano, che nel 160 anniversario dalla costituzione "rappresenta quello straordinario collante di tradizione, valori, sacrificio, storia straordinaria e infinita come la Patria". Lo dichiara Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio, che prosegue: "Esprimo al capo di Stato maggiore generale Pietro Serino, tutta la mia enorme gratitudine per gli sforzi profusi quotidianamente dalla forza armata, in Italia, dove è impiegata: dall' operazione 'Strade Sicure', alla lotta alla pandemia con l' operazione Eos, al piano vaccinale coordinato in modo eccellente dal gen. Figliuolo, e all'estero nei teatri operativi a tutela della stabilizzazione delle aree di crisi. Un lavoro encomiabile, altamente professionale in ogni reparto, accompagnato da quella dedizione propria, che in ogni scenario è esempio di coraggio e abnegazione e ci rende profondamente orgogliosi. Viva le donne e gli uomini dell'Esercito che hanno fatto del motto 'Salus rei publicae suprema lex esto Sia' una missione di vita", conclude. (Com)