Speciale difesa: Libia, presidente Menfi riceve i ministri degli Esteri e della Difesa della Turchia

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohammed Menfi, ha incontrato ieri, lunedì 3 maggio, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, il ministro della Difesa di Ankara Hulusi Akar e la delegazione governativa al seguito. Menfi ha discusso con i funzionari turchi delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e del rafforzamento della cooperazione economica, spiega una nota stampa. Le due parti hanno anche esaminato le sfide della fase di transizione del potere in Libia, che dovrebbe concludersi con le elezioni il 24 dicembre, e le modalità per superarle. Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar e il capo di Stato maggiore dell'Esercito turco, Yasar Guler, sono arrivati ieri nella capitale libica, Tripoli per una visita ufficiale. Sono stati ricevuti dal generale Muhammad al Haddad, capo di Stato maggiore, e dal comandante della regione militare occidentale, il general Osama Jawili, per poi incontrare il premier Abdulhamid Dabaiba nella sede del governo. (Lit)