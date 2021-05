Serbia-Kosovo: patriarca Porfirije, possibilità di vita in comune fra serbi e albanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca della Chiesa serba ortodossa Porfirije si è detto convinto della possibilità di una vita in comune fra serbi e albanesi in Kosovo. In un intervento per l'emittente radiofonica "Radio Belgrado", Porfirije ha osservato che "in questo momento, diversi interessi si intrecciano intorno al Kosovo", che considerano le persone come oggetti e rendono il Kosovo come "un territorio senz'anima". "Non dobbiamo essere fratelli, ma potremmo essere buoni vicini", ha detto il patriarca aggiungendo che il popolo albanese e quello serbo convivono in Kosovo da secoli. Commentando gli attacchi all'igumeno del monastero di Decani, Sava Janjic, Porfirije ha detto che "se quegli attacchi non fossero stati tragici, sarebbero stati divertenti" perché l'igumeno Sava ha mostrato ampiezza di vedute e accoglienza nei confronti di tutte le etnie che vivono in Kosovo. (segue) (Seb)