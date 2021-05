Difesa: Guerini, 160mo anniversario Esercito evento di grandissima importanza per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 160mo anniversario della costituzione dell’Esercito è un evento di grandissima importanza non solo per la Difesa ma per l’intero Paese. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per la celebrazione del 160mo anniversario della costituzione dell'Esercito italiano. “Un traguardo significativo, senza peraltro dimenticare come le tradizioni delle singole armi, corpi e specialità dell’Esercito siano, in alcuni casi, persino più antiche; penso ai Granatieri, che il 18 aprile scorso hanno celebrato i 362 anni dalla loro nascita, e ai quali desidero rinnovare, in questa occasione, i miei più sinceri auguri”, ha detto Guerini, ricordando che in 160 anni “la vita dell’Esercito si è intrecciata indissolubilmente con quella del Paese”. Oggi, ha proseguito il ministro, è giusto festeggiare orgogliosamente l’Esercito italiano. “Innanzitutto, per l’altissimo grado di consenso che esso è riuscito a conseguire in maniera trasversale tra tutti gli italiani, che apprezzano l’instancabile impegno dei nostri militari nel tutelare la sicurezza, in concorso con le Forze dell’ordine, nel quadro di operazioni quali 'Strade Sicure'; o che hanno visto i nostri militari mettere in campo una vasta gamma di peculiari capacità, dimostratesi in molti casi indispensabili per fronteggiare le calamità che hanno negli anni colpito il Paese; ultimo - solo in ordine di tempo - lo straordinario dispositivo sanitario, operativo e logistico schierato, unitamente alle altre Forze armate, per contrastare la pandemia da Covid-19, dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria fino alle più recenti Operazioni Igea, Eos e Minerva”, ha detto Guerini. (Res)