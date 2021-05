Vaccino: Occhiuto (FI), Figliuolo e Curcio intervengano per aiutare Regioni in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, segnala: "La campagna vaccinale sta procedendo in modo spedito, si è toccata la soglia delle 500 mila somministrazioni al giorno e abbiamo sfondato il tetto di 21 milioni di dosi inoculate: quasi 6 milioni e 400 mila italiani hanno, inoltre, completato il ciclo per l'immunizzazione. Ma nel Paese si corre ancora a due velocità, e questo gap va sanato al più presto". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Al momento le Regioni che stanno avendo maggiore difficoltà rispetto alle altre sono Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna. Tutte Regioni del Sud, che pagano il prezzo di un sistema sanitario non adeguato alle esigenze dei cittadini. Il commissario Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio intervengano tempestivamente e con decisione, supportando queste realtà territoriali ed evitando che ancora una volta ci possano essere italiani di serie A e italiani di serie B". Secondo l'esponente di FI "servono più dosi, nuovi punti vaccinali, somministratori, operatori sanitari. Non c'è davvero tempo da perdere".(Com)