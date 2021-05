Cultura: apre la mostra "Roma. Nascita di una capitale 1870-1915", Raggi "città aperta e di tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre al pubblico dal 4 maggio al 26 settembre la mostra "Roma. Nascita di una capitale 1870-1915". L'esposizione è al Museo di Roma a Palazzo Braschi e ripercorre gli eventi storici e le profonde trasformazioni urbanistiche della Terza Roma, proponendo una lettura dei fatti in un dialogo intrecciato con la realtà quotidiana della vita della nuova Capitale, nella sua cronaca minuta e nei suoi diversi aspetti socio-culturali. Ideata in occasione delle celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale la mostra è stata presentata stamattina dalla sindaca Virginia Raggi che ha spiegato: "Questo è l'anno delle celebrazione del 150esimo di Roma Capitale - ha spiegato Raggi -. A causa della pandemia abbiamo dovuto ridefinire gli appuntamenti e oggi presentiamo una mostra importante. Sono 45 anni di vita della nostra Capitale riassunti in quadri e dipinti, elementi di vita quotidiana, raccolti e selezionati per due anni. Un lavoro preciso e attento che ci consente di immergerci nella Roma di 150 anni fa - ha aggiunto -. Ci sono scorci che non ci aspettiamo di Roma, è una mostra che fa pensare non solo a che cosa ha rappresentato Roma per l'Italia ma anche che cosa ha significato la Capitale per i romani". La sindaca ha ringraziato per il contributo prestato "musei, fondazioni e privati, che hanno realizzato questa esposizione insieme esattamente come Roma stessa è stata fatta con il contributo di tanti. Roma - ha concluso Raggi - è una città aperta e Capitale di tutti". (segue) (Rer)