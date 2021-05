Cultura: apre la mostra "Roma. Nascita di una capitale 1870-1915", Raggi "città aperta e di tutti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel percorso espositivo svolto in un arco temporale che va dalla Breccia di Porta Pia alla Prima Guerra Mondiale, si sviluppano tre principali nuclei tematici raccontati attraverso episodi emblematici che illustrano, insieme agli eventi storici, le trasformazioni urbanistiche e le nuove architetture della nuova Capitale, in dialogo con i mutamenti socio culturali. Nel racconto, le circa 600 opere tra dipinti, sculture, disegni, grafica, fotografie e materiale documentario provenienti da raccolte pubbliche e private sono poste in continuo dialogo con le suggestive immagini tratte da filmati originali che descrivono Roma nel passaggio tra ottocento e novecento e, a chiusura del percorso, nel momento dei festeggiamenti per la fine del primo conflitto mondiale. Una presenza costante e significativa lungo il percorso è rappresentata dalle immagini fotografiche di straordinaria qualità realizzate dal conte Giuseppe Primoli tra 1888 e 1903, che al valore documentario uniscono quasi un carattere di reportage ante-litteram. Apparati didattici, installazioni immersive, supporti multimediali e video, a volte accompagnati da citazioni di scrittori italiani e stranieri, illustrano i tanti aspetti legati a politica, arte, commercio, industrie nascenti, turismo, sport, vita sociale e mondana che costituirono l’impalcatura su cui costruire l’immagine di una città rivolta alla modernità. "Questa mostra nasce grazie a un gruppo di persone e soggetti che hanno messo a disposizione le opere - ha spiegato l'assessora alla Cultura Lorenza Fruci -. È una mostra corale, è una mostra d'arte ma anche sociale, racconta in che modo è nata la Capitale e come sono state poste le basi della Roma moderna. C'è un omaggio al sindaco Nathan che ricordiamo per il primo piano regolatore, i servizi e le municipalizzate. C'è una doppia narrazione nell'esposizione, vediamo lo sviluppo della città sia attraverso i luoghi sia attraverso la vita sociale". (segue) (Rer)