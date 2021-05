Cultura: apre la mostra "Roma. Nascita di una capitale 1870-1915", Raggi "città aperta e di tutti" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esposizione, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza capitolina ai beni culturali e a cura di Flavia Pesci, Federica Pirani e Gloria Raimondi, si avvale di un comitato scientifico presieduto da Vittorio Vidotto, di cui fanno parte Maria Vittoria Marini Clarelli, Bruno Tobia, Elisabetta Pallottino, Federica Pirani, Gloria Raimondi, Nicoletta Cardano, Rita Volpe. Organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Alla realizzazione della mostra hanno collaborato il Comitato Roma 150, il Centro sperimentale di cinematografia - cineteca nazionale, la Fondazione cineteca di Bologna, la Fondazione Primoli, l’Istituto Luce – Cinecittà, il Museo nazionale collezione Salce di Treviso, il Museo ebraico di Roma, il dipartimento di Architettura e il Dipartimento delle Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Roma Tre e l’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Un particolare ringraziamento va alla Camera dei Deputati per la gentile concessione di importanti prestiti. Il catalogo curato da Federica Pirani, Gloria Raimondi e Flavia Pesci è edito da De Luca Editori D’Arte. Per visitare la mostra, a seguito delle restrizioni imposte dal contrasto al Covid, è obbligatorio l'acquisto online del biglietto almeno il giorno precedente per poter accedere nei giorni sabato, domenica e festivi. Negli altri giorni è fortemente consigliato arrivare muniti già di prenotazione e biglietto. Tutte le informazioni sugli ingressi e per l'acquisto dei biglietti sono su "www.museiincomuneroma.it". (Rer)