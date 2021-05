India: vaccinazioni, 400 mila dosi somministrate dal primo maggio nella fascia 18-44 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 406.339 le persone di età compresa tra 18 e 44 anni che hanno ricevuto la prima dose di un vaccino contro il coronavirus in India dal primo marzo, quando la campagna di vaccinazione è stata aperta a tutti i maggiorenni. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. Complessivamente sono state effettuate 158.932.921 somministrazioni, di cui 1.708.390 ieri. Tra gli operatori sanitari 9.448.289 hanno ricevuto la prima dose e 6.297.900 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 13.505.877 hanno ricevuto la prima e 7.266.380 la seconda. Alle persone con più di 60 anni sono andate 52.816.238 prime dosi e 11.998.443 richiami; a quelle con più di 45 anni 53.050.669 prime dosi e 4.142.786 richiami. Il 66,94 per cento delle dosi inoculate si concentra in dieci Stati: Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Bengala Occidentale, Karnataka, Madhya Pradesh, Kerala, Bihar e Andhra Pradesh. Il dicastero ha reso noto anche di aver distribuito agli Stati e ai Territori 166.997.410 dosi, di cui sono stati utilizzati 159.475.507, scarto incluso, e che nei prossimi tre giorni saranno distribuiti altri 4.841.670 di dosi. (segue) (Inn)