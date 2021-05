India: vaccinazioni, 400 mila dosi somministrate dal primo maggio nella fascia 18-44 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri lo stesso ministero ha precisato che gli ultimi ordini risalgono al 28 aprile: 110 milioni di dosi ordinate al Serum Institute of India (Sii), che produce l’AstraZeneca col nome commerciale Covishield, e 50 milioni di dosi a Baharat Biotech, che produce il Covaxin. Al Serum Institute è stato garantito un anticipo del cento per cento, di 17,325 miliardi di rupie per consegne che dovranno essere effettuate tra maggio e luglio. Del precedente ordine, di cento milioni di dosi, ne sono stati consegnati fino a oggi 87.440.000. Per Baharat Biotech il pagamento anticipato, anch’esso del cento per cento, è di 7,875 miliardi di rupie, per forniture da consegnare sempre tra maggio e luglio. Dei 20 milioni di dosi ordinati precedentemente ne sono arrivati 8.813.000. Gli ultimi dati sui vaccini somministrati, distribuiti e ordinati confermano le difficoltà del governo a far fronte alla domanda interna, nonostante la sospensione di fatto delle esportazioni. Quanto alle importazioni, il primo maggio è arrivato dalla Russia il primo lotto di Sputnik, 150 mila dosi, in attesa della produzione locale, che vede coinvolte diverse aziende (Dr. Reddy’s Laboratories, Hetero Biopharma, Gland Pharma, Stelis Biopharma, Virchow Biotech e Panacea Biotec). Il vaccino russo è stato autorizzato, ma ci vorrà qualche giorno prima del suo impiego. (segue) (Inn)