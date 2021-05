India: vaccinazioni, 400 mila dosi somministrate dal primo maggio nella fascia 18-44 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha dichiarato su Twitter che sta seguendo con attenzione la situazione indiana e che la compagnia sta facendo tutto il possibile per fornire sostegno. Bourla ha ricordato anche che il vaccino di Pfizer non è stato autorizzato in India. In effetti, a febbraio, Pfizer ha ritirato la richiesta di autorizzazione al Drugs Controller General of India (Dcgi), il regolatore dei farmaci, in seguito a una riunione con un comitato di esperti, che ha chiesto “informazioni aggiuntive”. Pfizer nella sua domanda, presentata a dicembre, aveva chiesto il permesso di vendere e distribuire il vaccino in India senza prima effettuare un piccolo studio clinico sulla popolazione locale, come prevedono le disposizioni indiane New Drugs and Clinical Trials Rules. Tuttavia, successivamente, al fine di espandere le opzioni per l’uso domestico, Nuova Delhi ha deciso di accelerare l’iter delle autorizzazioni di emergenza per i vaccini prodotti all’estero che sono già stati approvati dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense, dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra) britannica, dall’Agenzia dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici (Pdma) giapponese e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Inn)