Difesa: Guerini, Esercito italiano gode di grande rispetto in ambito internazionale

- L’Esercito italiano si è guadagnato grande rispetto in ambito internazionale, sia da parte degli alleati sia da parte delle popolazioni delle aree di crisi in cui le donne e gli uomini della Forza armata sono stati chiamati ad operare. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per la celebrazione del 160mo anniversario della costituzione dell'Esercito italiano. “Dai colloqui che ho con i vari leader di tanti Paesi, ho sempre ricevuto parole di ringraziamento, di elogio e di gratitudine per il lavoro svolto dai nostri militari, sia in termini di capacità operative espresse, sia di assistenza fornita nel settore dell’addestramento e della formazione, sia nelle attività svolte a sostegno delle popolazioni locali”, ha detto Guerini, secondo cui non si tratta di una casualità. “Tutto ciò nasce da quel prezioso patrimonio condiviso di valori morali che l’Esercito ha costruito nel corso della sua storia; è frutto della cura straordinaria che la Forza armata dedica alla selezione, alla formazione e all’addestramento del suo personale, che è il suo assetto più prezioso; è il risultato di una politica di ammodernamento dei sistemi d’arma che, compatibilmente con le risorse a disposizione, ha portato alla disponibilità di mezzi e dotazioni all’avanguardia”, ha detto il ministro. (segue) (Res)