Difesa: Guerini, Esercito italiano gode di grande rispetto in ambito internazionale (2)

- Secondo Guerini, l’Esercito dovrà innestare sempre nuove capacità per continuare a essere una componente fondamentale dello strumento militare nazionale. “Mi riferisco alla profonda crisi che interessa il quadrante geografico del Mediterraneo allargato, le regioni del Sahel e del Corno d’Africa, e che oggi rivestono una particolare urgenza, in ragione della diversità delle minacce che interessano queste aree, dell'instabilità delle Istituzioni locali, fino alla presenza radicata di attori esterni, come per esempio in Libia, dove è indispensabile indirizzare sforzi e azioni coordinate”, ha detto Guerini. “In questo contesto, è necessaria una politica solida e condivisa da tutti gli attori europei. L'Unione europea, e l'Italia all'interno di essa, deve porsi come "fornitore di sicurezza globale", ricercando complementarietà e sinergia con la Nato e le altre organizzazioni internazionali di riferimento, fornendo da un lato disponibilità di capacità e dall'altro volontà di utilizzarle, dotando le missioni e le operazioni di mandati flessibili e duraturi”, ha aggiunto, facendo riferimento “all'Operazione Irini, all’Operazione Eutm Somalia e al Sahel dove, nell’ambito di uno sforzo corale, l’Italia sta riconfigurando la propria postura per incrementare il proprio impegno nelle missioni Onu e Ue, con la missione bilaterale in Niger e il recente ingresso nella Task Force Takuba”. (Res)